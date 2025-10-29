Bahis oynayan hakemlere çok ağır sözler: Bunlar gerizekalı!

Türk futbolunu karıştıran bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı. TFF, bahis sitelerinde hesabı olan be aktif bahis oynayan 152 hakemin ismini açıkladı. Hakemlerden 22'si üst klasman hakemi olarak dikkat çekerken, Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar çok sert ifadeler kullandı.
"BİZİM FUTBOLUMUZUN 11 EYLÜL OLAYIDIR"
Çakar, bahis skandalının sansasyonel bir etki yarattığını belirterek, "Bu olay, Türk hakemliğinin 11 Eylül'üdür." dedi.
"BUNLAR SADECE AHLAKSIZ DEĞİL GERİZEKALI"
Çakar, bahis ağındaki hakemlere ateş püskürdü:
Bu olay, bizim hakemlerimizin belli bir kısmının sadece ahlâksız değil aynı zamanda gerizekâlı olduklarını da gösterdi. Resmi kanaldan kimlik bilgileri verilerek üye olunan bir sitede bahis oynamanın yarın bir gün ortaya çıkmayacağını düşünmek ancak gerizekâlılara mahsustur.
"BUNDAN SONRAKİ HER HATA…"
Çakar, asıl tehlikeye dikkat çekti ve şöyle devam etti:
Tablo çok kötü. 3 Temmuz Fetö kumpasında bile o dönemin yetkilileri iki hakemi bu işin dışında tuttular. Amaç, spor kamuoyunun hakemlere olan güveni kaybolmasın diye. Bu dakikadan sonra Türk futbolunda yaşanan her hakem hatası, masum hata olmaktan çıkıp bir bahis manipülasyonu olarak algılanacak. Fakat toplum zannetmesin ki bu işin içinde sadece hakemler var.