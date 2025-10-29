Bodrum’un atanı ve tutanı çok iyi

TRENDYOL 1. Lig'de fırtına gibi esen Bodrum FK, hem hücumda hem savunmada sergilediği istikrarlı performansla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde ortaya koyduğu dengeli oyunla taraftarına yeniden Süper Lig umudu verdi. Muğla temsilcisi bu sezon çıktığı 11 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırarak ligin en skorer ikinci takımı konumuna yükseldi. Savunmada da aynı başarıyı sürdürerek kalesinde yalnızca 9 gol gördü. Bu istatistikle yeşil-beyazlılar, Pendikspor ve Çorum FK ile birlikte ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı. Takımın başarısında kaleci Diogo Sousa ve orta saha lideri Fredy büyük rol oynuyor. Portekizli eldiven, kritik kurtarışlarıyla takımına güven verirken, Angolalı yıldız Fredy hem oyun kurulumunda hem skor katkısında fark yaratıyor. Hücum hattında ise Celal Dumanlı, Ali Habeşoğlu ve Seferi takımı sırtladılar. Teknik direktör Burhan Eşer, kısa sürede oturttuğu oyun anlayışıyla hem savunmada disiplini hem hücumda yaratıcılığı bir arada tutmayı başardı.