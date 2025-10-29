Bu gurur Türkiye’nin! Balıkesir’in kızı dünya şampiyonu oldu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Nafia Kuş Aydın, 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda göz kamaştıran performansıyla kadınlar +73 kiloda altın madalyayı alarak önce ikinci kez dünya şampiyonu, ardından da Balıkesir'in gururu oldu.

Çin'in Wuxi kentinde gerçekleşen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Nafia Kuş Aydın, tüm rakiplerini eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Göz kamaştıran bir performansla finaldeki Özbek rakibini mağlup eden Nafia Kuş Aydın, 2023'ten sonra üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde ederek Balıkesir'i ve Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.