Bu gurur Türkiye’nin! Balıkesir’in kızı dünya şampiyonu oldu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcusu Nafia Kuş Aydın, 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda göz kamaştıran performansıyla kadınlar +73 kiloda altın madalyayı alarak önce ikinci kez dünya şampiyonu, ardından da Balıkesir'in gururu oldu.
Çin'in Wuxi kentinde gerçekleşen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlar +73 kiloda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Nafia Kuş Aydın, tüm rakiplerini eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Göz kamaştıran bir performansla finaldeki Özbek rakibini mağlup eden Nafia Kuş Aydın, 2023'ten sonra üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde ederek Balıkesir'i ve Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı.
HEDEFİ LOS ANGELES 2028
KARİYERİNDE ikinci dünya şampiyonluğunu Çin'de elde eden Nafia Kuş Aydın, bu başarıya özverili bir çalışmayla ulaştığını belirtti. Nafia, "Üst üste iki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın taekwondocu oldum. Adımı spor tarihe altın harflerle yazdırdığım için çok mutluyum. Amacım 2027'de bu sayıyı üçe çıkarmak. Paris 2024'te bronz madalya kazandım.
Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak kariyerime nokta koymak istiyorum" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, "Ülkemize ve Balıkesir'imize bu mutluluğu yaşatan sporcumuzu yürekten kutluyor, bu gururu bize yaşattığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.