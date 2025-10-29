Bucaspor 1928’de iyi futbol alkışlandı

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren ve henüz galibiyeti bulunmayan sonuncu sıradaki Bucaspor 1928, Erbaaspor deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atarken 90+9'uncu dakikada adeta kahroldu. Erbaaspor karşısında ilk devreyi 3-0 geride tamamlayan Buca, son 10 dakikaya bu skorla girdi. Önce 81'de 20 yaşındaki Buğra'nın penaltı golüyle farkı ikiye indiren sarı-lacivertliler, 90+1'de yine Buğra ile ikinci golü buldu. 90+3'te Burak ile yakaladığı beraberlik golüne sevinirken 90+9'da yediği golle yıkılan İzmir ekibinin mücadelesi alkış topladı. Taraftarlar, izledikleri futbol karşısında lige tutunma umutlarının arttığını ifade etti.