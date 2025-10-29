Derbide ortalığı karıştırmıştı! 44’lük golcüden özür!

NESİNE 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay ile Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü oynanan İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Karşıyaka'nın 1-0 öne geçtiği mücadelede Altay, sön bölümde Onur Efe'nin golüyle skoru eşitledi ve İzmir derbisi 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşıyaka, kaybettiği 2 puanın üzüntüsünü yaşarken; Altay ise son 2 maçtaki yükselişinin mutluluğunu yaşıyor.

Mücadelede 44 yaşındaki golcü Murat Uluç'un hareketleri büyük tepki çekti. 64. dakikada oyuna dahil olan Uluç, Karşıyaka'nın stoperleri Ensar ve Erol'la tartışmalar yaşadı. Tecrübeli futbolcu daha sonra yeşil-kırmızılı yedek kulübesiyle de gergin bir diyaloğa girdi. Bu olayların ardından taraftarlar, hem maç sırasında hem de müsabaka sonunda Uluç'a yoğun tepki gösterdi.

