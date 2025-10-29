Hakemlere kıyak gibi tarife! Neden kariyerlerini bitiren maddeden sevk edilmediler?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü yaptığı 'hakemlerin bahis oynadığı'na yönelik açıklamanın ardından isimleri kamuoyuna açıklanan 152 hakem disipline sevk edildi.

ÜÇ AY İLE BİR YIL ARASI HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALABİLİRLER

ODA TV'de yer alan habere göre,TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'ndaki 57. madde, futbol camiasındaki kişilerin futbol müsabakalarına veya futbolla ilgili herhangi bir aktiviteye bahis oynamasını, bahis şirketleriyle ilişki kurmasını veya bu şirketlerde çıkar sahibi olmasını yasaklıyor. Bu maddeye aykırı davranan kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men ya da hak mahrumiyeti cezası alabiliyor. Yani 57. madde kapsamında yapılan sevkler, doğrudan 'şike' olarak değerlendirilemiyor. Daha çok futbolun dürüstlüğüne gölge düşüren etik ihlaller olarak kabul ediliyor.. Bu durumda hakemler, genellikle belirli süreyle görevden uzaklaştırılırlar veya faal hakem listelerinden çıkarılabiliyor.

MADDE 56'DAN SEVK EDİLSEYDİLER FUTBOLDAN ÖMÜR BOYU MEN CEZASI VERİLEBİLİRDİ

Buna karşılık 56. madde, futbol müsabakalarının sonucunu veya sürecini hukuka ya da spor ahlakına aykırı biçimde etkilemeyi, yani şike ve teşvik primi gibi eylemleri kapsar. Bu maddeye aykırı davrananlara sürekli hak mahrumiyeti, yani ömür boyu futboldan men cezası verilir. İhlali yöneticiler yaparsa kulüpler bir alt lige düşürülebilir, ayrıca para ve puan silme cezaları da uygulanabilir. Teşebbüs halinde bile bir ila üç yıl arasında men cezası verilebilir. Hakemlerin bu madde kapsamındaki bir eyleme karışması durumunda ise doğrudan sürekli hak mahrumiyeti cezası uygulanıyor.

Dolayısıyla 57. maddeden yapılan sevkler genellikle geçici ve disiplin ağırlıklıyken, 56. madde kapsamındaki ihlaller futboldan tamamen men gibi çok daha ağır sonuçlar doğuruyor.

MADDE 56: MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

(1) Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

(a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabul edilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(4) Hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde müsabaka sonucunu veya sürecini etkilemek içinkendisi ile irtibata geçilen veya futboldaki görevi nedeniyle herhangi bir şekilde bu tür bireylemden haberdar olan bu talimat kapsamındaki kişiler derhal TFF'ye bu hususta bildirimdebulunmakla yükümlüdür.

(5) Kişilerin, futboldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri ve kamuya açıklanmayan bilgileri, birmüsabakanın dürüstlüğüne halel getirir veya getirebilecek şekilde kullanmaları veya üçüncükişilerle paylaşmaları yasaktır.

MADDE 57: BAHİS

(1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan yada dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını yada benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme,organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veyadolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

(2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hakmahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunanreklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecradatanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleriile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncüihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzilcezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzilcezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,verilir.