Naz-Naz istatistik açısından dibe vurdu

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta istediği sonuçları alamayan Nazillispor, bu sezon gol sorunu yaşıyor. Ligde 8 maç oynayan Naz-Naz, sadece 2 kez gol sevinci yaşadı. Denizli İdman Yurdu ve Söke 1970 Spor maçlarında 1 gol atan siyah-beyazlılar, 6 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Ortaya koyduğu bu gol performansıyla Nazillispor kötü bir istatistiğe de imza attı. Aydın ekibi, bu sezon Polatlı 1926 Spor ile birlikte Türkiye liglerinde mücadele eden 139 takım arasında en az gol sevinci yaşayan takım oldu. Galibiyeti bulunmayan Nazilli, 16 takımlı grupta 2 puanla 15. sırada yer alıyor.