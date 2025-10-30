Manisa tamam Muğla devam

ZİRAAT Türkiye Kupası'nın 3. turunda Ege temsilcilerinden Manisa FK ile Muğlaspor, Manisa'da karşı karşıya geldi. 28. dakikada sol kanatta topu alan Mustafa Erkasap'ın ortasında ön direkteki iki oyuncunun dokunamadığı topa kale önünde Mehmet Yiğit gelişine vurdu ve direk dibinden ağları buldu: 0-1. 36'da Oğuzhan'ın uzaktan sert şutunu ilk hamlede sektiren kaleci Arel, topu kale çizgisi hizasında kontrol etti. 41'de Çağrı Fedai'nin 2 rakibinden sıyrılıp yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti. 43'te sağ kanattan yapılan yerden ortaya Yiğitali'nin gelişine şutu kaleci Saim Sarp'ta kaldı.

KONTRA ATAKTA GOL GELDİ

İKİNCİ yarıya 2 değişiklikle başlayan siyahbeyazlılar rakip yarı alanda daha baskılı olurken savunmada açıklar verdi. 51'de ani gelişen Muğla atağında Sedat Şahintürk'ün uzun pasına hareketlenen Çağrı, kalecinin açıldığını görünce aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. Bu dakikadan sonra maçta tempo düştü. 68'de Mustafa'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Çağrı'nın şutu kalecide kaldı. 77'de savunmadan seken topa hareketlenen Yunus Emre, Batuhan'dan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 79'da Yunus Emre'nin kullandığı penaltıyı kaleci Arel kurtardı. Dönen topu Resül boş kaleye gönderemedi. 90+3'te kullanılan kornerde Umut'un gelişine vole vuruşunda top direkten geri geldi ve maç 0-2 Muğlaspor üstünlüğüyle sona erdi.

MAĞLUBİYETİ UNUTTURDULAR

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor, kupada tur atlayarak ligde son hafta Adana deplasmanında aldığı yenilgiyi de unutturdu. İyi başladığı sezonda son 2 deplasmandan eli boş dönen Yeşil-beyazlılar, hem tur atlamanın hem de deplasmandaki şanssızlığı kırmanın sevincini yaşadı.