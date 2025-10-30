Türk futbolunun efsanesi yok oldu! 3 büyüklerin belalısıydı! Akhisarspor lige katılamadı

Türkiye'nin ilk Anadolu ilçesi takımı olarak futbolda 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı F.Bahçe ve G.Saray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisar, artık liglere katılamıyor.
Süper Lig'den Avrupa Ligi'nde de yer aldığı 2018-19 sezonunda düştükten sonra mali sıkıntılarını aşamayan ve 5 yıl içinde amatöre gerileyen Ege ekibi artık yalnız altyapılarda mücadele ediyor.
3'üncü Lig'e 2024'te veda etmesinin ardından geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de takım kuramayan yeşilsiyahlı ekip, BAL'da çıktığı 5 maçı da farklı kaybedince Kasım 2024'te ligden çekildi.
Manisa Süper Amatör Lig'e de katılmayan Akhisar'ın yalnız U14 ve U16 takımları bulunuyor.