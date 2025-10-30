Türk futbolunun efsanesi yok oldu! 3 büyüklerin belalısıydı! Akhisarspor lige katılamadı

Türkiye'nin ilk Anadolu ilçesi takımı olarak futbolda 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı F.Bahçe ve G.Saray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisar, artık liglere katılamıyor.