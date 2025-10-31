Başkan büyük tehlikeyi Yeni Asır’a açıkladı! 3 oyuncuya para ödenemez ise…

Başkan Kanlı, 20 gün içinde, siyah-beyazlılarda geçmiş dönemde oynamış 3 yabancı oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro ödeme yapılmazsa toplam eksi 12 puan silme cezası ve küme düşme cezası ile karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Kanlı, "3 haftadan az bir süremiz kaldı. Ya ödeme yapacağız. Ya da bizi bir felaket bekliyor. Camia ayağa kalksın diye bas bas bağırıyoruz. Koca İzmir Altay'a sahip çıkmıyor. 1 TL destek almadık" diye konuştu.

"BİR KERE TELEFONUMUZ ÇALMADI"

Yalnız bırakıldıklarını dile getiren Kanlı, "Camia büyükleri bize sırtını çevirdi. Bir telefon bile açan olmadı. 3 yabancı oyuncunun FIFA dosyası kulübümüze ulaştı. 1 yabancı oyuncuya ödeme yapılmazsa küme düşürme cezası alma durumumuz var. Diğer 2 oyuncunun borcunu ödemezsek de 6'şar puan silme cezasından toplam 12 puan silme cezası kapımızda" dedi. Başkanlığa geçtikleri dönemden bu yana İzmir ekibini bir standarda oturttuklarını ancak yalnız bırakıldıklarını sözlerine ekleyen Kanlı, "Şu ana kadar çok iyi gittiğimiz için, her işimizi kurumsal yapıda çözdüğümüz için, Sinan Kanlı, borçları da halleder gibi bir düşünce var. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ama artık destek bekliyoruz. Altay uçurumun kenarında" ifadelerini kullandı.