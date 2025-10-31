Bodrum çok rahat

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Turu'nda Bodrum FK, 3. Lig ekibi Zonguldakspor FK'yı farklı mağlup ederek tur atladı: 0-5. 13. dakikada gelişen Bodrum FK atağında Murat sol kanattan ortasını açtı, Dimitrov'un gelişine çektiği şut kaleci Enes Kalyoncu'da kaldı. 26'da savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Okita'dan önce kaleci Enes kalesini terk edip meşin yuvarlağın sahibi oldu.

İKİNCİ YARI AÇILDI

38'DE sol kanattan Ege'nin ortasında penaltı noktası üzerinden Adem Metin sert vurdu, kaleci Enes topu güçlükle kornere çeldi. 45+2'de Imeri'nin sağ kanattan ortasında Zonguldak savunması topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Dimitrov'un şutunda kaleci Enes topu kornere çeldi. 55'te Zonguldak defansının uzaklaştıramadığı topa Adem Metin vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti. 58'de Okita'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Enes gol izni vermedi. 64'te Mert sol kanattan orta şutu karışımı yaptığı vuruşta kaleci Enes'in tüm çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 71'de Dimitrov ceza sahasına girer girmez yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. 72'de Dimitrov atışı gole çevirdi 0-2. 74'te hızlı kullanılan kor korner sonrası ceza sahası dışında topla buluşan Mert'in sert şutu ağlarla buluştu: 0-3. 75'te savunmanın hatasında topu kapan Ege kaleciyle karşı karşıya pasını çıkardı, Yusuf Sertkaya fileleri havalandırdı: 0-4. 86'da Ali'nin son çizgiye inerek açtığı ortada İsmail kafayla skoru belirledi: 0-5.