İkinci dalga geliyor! Çok futbolcunun canı yanacak…

TÜRK futbolunu sarsan bahis skandalı genişliyor. PFDK'ya sevk edilen 152 hakemin Disiplin Kurulu'na savunmalarını vereceği öğrenildi. Savunmalarının tamamlanmasının ardından PFDK'nın hakemlere verilecek cezaları en kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3 bin 700 faal futbolcunun yanı sıra futbolun diğer paydaşları da mercek altına alınacak. Bahis skandalı çerçevesinde yürütülen soruşturmada gelecek hafta ikinci dalga geliyor.