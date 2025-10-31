Küçük’ten flaş hamle

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 152 hakem arasında yer alan Zorbay Küçük dün sürpriz bir hamle yaptı. Üst klasman hakemi Küçük, kendisi adına bahis sitelerinde hesap açıldığını ifade ederek dün İstanbul Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan Zorbay Küçük, "Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, ben sadece hakemlik kariyerim boyunca değil, hakemlik kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine, hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım; sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili" dedi.

"İKİ FARKLI HESAP VAR"

KÜÇÜK açıklamasının devamında da şu ifadeleri kullandı: " Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun ve ayrıntılı anlatmak isterim ama mesleğim gereği yapamam. Bu kadar yapabiliyorum. Açılan hesaplardan kendi adıma, benim T.C. kimlik numaramla açıldığı için şikayetçi oldum." Zorbay'ın avukatı Alp Karaosmanoğlu ise, "Müvekkil adına açılmış olan 2 adet farklı bahis hesabı var. Tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi suretiyle açılmıştır" dedi.