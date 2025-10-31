TFF Başkanı raconu kesti: Asla geri dönemeyecekler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalıyla ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Hacıosmanoğlu'nun hafta başında yaptığı açıklamalar sonrası bahis oynadığı gerekçesiyle 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Hacıosmanoğlu yazılı açıklamasında "Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır. Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız" dedi.

HAKEMLERLE SINIRLI DEĞİL

Hacıosmanoğlu soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağının da altını çizdi. TFF Başkanı, "Federasyonumuzun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır. Spor paydaşlarının içinde yer aldığı yasal ve yasa dışı bahis ile mücadelemiz tereddüte mahal vermeksizin devam edecek. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isterim" dedi.

HEDEF TEMİZ FUTBOL DÜZENİ

Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle noktaladı: "Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Bilinsin ki; temiz bir futbol dünyası oluşturmak için verdiğimiz mücadelemizi, menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız. Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken, bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur. Bu düzen içerisinde onuruyla hizmet eden, emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle mevcut liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz."