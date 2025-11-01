Bodrumlu oyuncular Erdoğan’ı unutmadı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Zonguldakspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-0 yenerek tur atlayan Trendyol 1. Lig lideri Bodrum FK, altyapısında yetişen Erdoğan Çakmak'ı vefatının 8. yılında unutmadı. Yeşil-beyazlılar, 2017 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası henüz 17 yaşında hayatını kaybeden talihsiz futbolcuyu vefatının yıl dönümüne denk gelen maçta andı. Bodrum'da Erdoğan gibi altyapıdan çıkan Ege Bilsel ve İsmail Tarım, takımlarının golünün ardından üzerine, "Erdoğan Çakmak 30.10.2017" yazdıkları tişörtü açtı. Futbolcular soyunma odasında da birlikte poz verirken, kulüp de sosyal medyadan, "Senin için Edu, Altyapı oyuncumuz Erdoğan Çakmak'ı, aramızdan ayrılışının 8. yılında rahmetle ve özlemle anıyoruz" mesajını paylaştı.