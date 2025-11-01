PFDK’ya sevk edilen 152 hakemden 149’unun cezaları belli oldu: Biletleri kesildi!

Tüm Türkiye'nin hafta başından bu yana takip ettiği bahis skandalı ile ilgili dün somut gelişmeler yaşandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasının ardından Hukuk Kurulu tarafından 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kurul dün bahis oynadığı gerekçesiyle Hukuk Kurulu tarafından sevki yapılan hakemlerin cezalarını açıkladı. PFDK'ya sevki yapılan 152 hakemin 149'una 8 aydan 12 aya kadar hak mahrumiyeti cezaları verilirken, kamuoyunda ismi en çok bilinen üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile Melih Kurt ile klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında incelemelerin devam ettiği bildirildi. PFDK, bu üç ismin dışında üst klasman hakemi olarak görev yapan Egemen Artun ve Yunus Dursun'a 10'ar ay hak mahrumiyeti, Mehmet Ali Özer ve Muhammed Selim Özbek'e de 8'er ay hak mahrumiyeti cezaları verdi.

TAHKİM KURULU'NA GİDECEK

Ceza alan 149 hakemin kariyerleri talimata göre, hak mahrumiyeti cezaları 90 günden fazla olduğu için Tahkim Kurulu'nun da cezaları onaylaması halinde sona erdi. Merkez Hakem Kurulu talimatı 40. maddeye göre; herhangi bir nedenle Disiplin Kurulları tarafından bir defada 45 gün ve toplamda 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarındaki ceza kararı kesinleşen hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları ayrıca bir karara gerek kalmaksızın iptal edilir.