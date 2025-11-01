Taşkın’dan çağrı

Sezon boyunca yaşadığı dalgalı ilerleyişine bir son vermek isteyen Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarlarına çağrıda bulundu. Ligde son 4 maçını kazanamayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hafta içinde Muğlaspor'a elenen siyah-beyazlılarda teknik direktör Taşkın, yarın iç sahada oynayacakları Amed SK maçı için Manisa halkından destek istedi. Taşkın, "Bazı maçlar vardır, yıldız futbolcularla kazanılır, bazı maçlar vardır taraftarla kazanılır. Yarınki karşılaşma, tribün desteğine ihtiyacımız olacak bir mücadele olacak. Amed önünde ev sahibi avantajımızı kullanıp 3 puana uzanmak istiyoruz" diye konuştu.

HÜCUMDA EKSİKLER VAR

Forvet hattında önemli eksikleri olduğunu vurgulayan Taşkın, "Kanat forvetimiz Bobby Adekanye ve 10 numaramız Yassine Benrahou'nun sakatlıkları sürüyor. Hafta sonuna yetişmeleri mümkün gözükmüyor. Ayrıca takımımızın deneyimli oyuncularından Burak Süleyman ve santrforumuz Lois Diony'nin durumu maç saatinde belli olacak. Ama genç oyuncularımıza güveniyoruz. İyi bir takım olma yolundayız. Manisa halkını, bu maça davet ediyoruz" diye konuştu. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabakanın bilet fiyatları, kapalı alt 45 TL ve misafir tribün 55 TL'dan satışa çıktı. Konuk Amed'e ayrılan bin 16 biletin tamamının satıldığı açıklandı.