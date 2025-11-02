Egelilerin pazar mesaisi

RENDYOL 1'inci Lig'de iki Ege temsilcisi Bodrum FK ve Manisa FK bugün kritik randevularda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Haftaya 24 puanla lider giren, Türkiye Kupası'nda ise Zonguldakspor'u 5-0 yenerek elemeyi başaran Bodrum FK bugün deplasmanda Boluspor'la kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu görev alacak. Teknik direktör Burhan Eşer, Bolu'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Son 4 maçta galibiyet alamayan, Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde Muğlaspor'a elenen Manisa FK ise bugün Amed ile evinde karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK'da geçen hafta Sarıyer deplasmanında kırmızı kart gören Fransız golcü Lois Diony, mücadelede forma giyemeyecek.