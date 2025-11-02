Merkezefendi’nin gücü yetmedi

BASKETBOL Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş GAİN'e 95-77 mağlup olan Merkezefendi Basket, 6 maçta 4. yenilgisini aldı. Maça Mahir Ağva'nın sayısıyla başlayan MerkezefendiBasket'e Beşiktaş, 5-0'lık seriyle yanıt verdi ve ev sahibi ekip erken mola almak zorunda kaldı. Mola dönüşünde üç hücumdan da üçlük isabet bulan siyah-beyazlılar, skoru kısa sürede 2-13'e getirdi. Hücumda istediği ritmi bulamayan Merkezefendi, farkın açılmasına engel olamadı. İlk çeyrek Beşiktaş GAİN'in 28-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

GERİ DÖNÜŞ ÇABASI YETMEDİ

İkinci periyoda da etkili başlayan Beşiktaş GAİN, Devon Dotson'ın üç sayılık basketiyle farkı 20 sayıya (14-34) çıkardı.İlk yarı, Beşiktaş GAİN'in 44-36 üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyreğe istekli başlayan Merkezefendi Basket, 5 dakikalık bölümde farkı 2 sayıya kadar indirdi (49-51). Ancak Beşiktaş son dakikalarda yeniden kontrolü eline aldı ve final periyoduna 71-58 geride girdi. Son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan Beşiktaş GAİN, farkı açarak maçı 95-77 kazanmayı başardı.