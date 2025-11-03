  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor Altay'ın serisi sona erdi

Son iki maçından 4 puan çıkaran İzmir ekibi Kütahyaspor’a deplasmanda mağlup oldu.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son iki maçta aldığı 4 puanla umutlarını yeşerten Altay, deplasmanda zirve takipçisi Belediye Kütahyaspor'a mağlup oldu: 2-0. Müsabakaya ev sahibi ekip etkili başladı. Abdullah'ın sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Aykut'un indirdiği topu Şemsettin Kılıç tamamladı: 1-0. Golün ardından Altay yedek kulübesinin önünde sevinen Kütahyalı oyuncular ile Altay yedek kulübesi arasında tansiyon bir anda yükseldi. Ancak olaylar hemen müdahale edilerek sonlandı. 90'da Emir Can Çelik'in pasında Aykut Çift müsabakanın skorunu ilan eden golü kaydetti: 2-0.

