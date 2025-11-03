Bodrum FK fena dağıldı

Trendyol Birinci Lig'de lider Bodrum FK, deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta Boluspor'a farklı mağlup oldu: 3-0. 2. dakikada Balbudai'nin pasında Doğancan şık bir vuruş yaptı, top az farkla auta gitti. 25'te Berşan'ın Lico'ya yaptığı müdahale sonrası VAR'dan uyarı geldi ve hakem Berşan'a direkt kırmızı kart gösterdi. 39'da Boluspor atağında ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Doğancan fileleri havalandırdı: 1-0. 41'de savunma arkasına sarkan Seferi'nin şutu yandan auta gitti. 45+3'te Seferi'nin şutunda kaleci Orkun topu çeldi. Seken topu Ali Habeşoğlu tamamladı, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

SON SÖZÜ ARDA SÖYLEDİ

60'ta Lico'nun pasında Hasani topu filelere gönderdi, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 65'te Lico'nun ortasında Hasani'nin kafa vuruşu auta gitti. 76'da Buğra'nın yerden ortasında Rasheed gelişine sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 89'da Rasheed topu yerden içeri çevirdi, Arda topu düzeltip fileleri havalandırdı: 3-0. Maç 3-0 sona erdi.