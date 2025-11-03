Fener’den müthiş geri dönüş

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta nefesleri kesen bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 2 farklı geriye düştüğü maçta 3-2 yendi. 5. dakikada Cerny'nin ortasında Toure'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 22. dakikada Emirhan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Toure pasını tekrar ceza sahasına giren Emirhan'a aktardı. Emirhan'ın sağ ayakla uzak köşeye vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 26. dakikada Orkun, Alvarez'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Bu pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da hakeme gösterdiği tepki sebebiyle kırmızı kart gördü. 32'nci dakikada Kerem'in kullandığı kornerde İsmail'in kafa vuruşunda Gökhan'ın uzaklaştırmak istediği top tekrar İsmail'de kaldı. İsmail bu kez sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1. 45+3. dakikada Nene'nin pasının ardından topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Asensio yaptığı düzgün vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

PERDEYİ DURAN KAPATTI

48. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ederson'da kaldı. 65. dakikada Asensio'nun kullandığı kornerde Alvarez'in sağ ayağıyla şık vuruşunda Gökhan kafayla topu uzaklaştırdı ve meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi. 83. dakikada Emirhan'ın uzaklaştırmak istediği topa Duran, yatarak müdahale etti. Kolombiyalı santrfor tekrar önüne düşen topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Ersin'in sağından ağlara gönderdi: 2-3. Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.

KADROLARA DERBİ AYARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisine çıktı. Tecrübeli teknik adam, savunmada Djalo'nun yerine Paulista'ya, Abraham'ın yerine de sakatlığını atlatan Rafa Silva'ya görev verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre Beşiktaş derbisine tek değişiklik ile çıktı. Tedesco, son oynanan Gaziantep FK maçında görev verdiği Brown'u derbide yedek oturturken, Levent Mercan'a şans verdi.

ÖNCE ORKUN SONRA YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Ali Yılmaz, VAR'da izledikten sonra Orkun'a 26. dakikada kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı karta sert itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

SARI-LACİVERTLİLER TARİHİNDE İLKİ YAŞADI

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ezeli rakibi karşısında bir ilki başardı. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk kez Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti.

DERBİDE OLAY ÇIKTI ASENSİO YERDE KALDI

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde kafasına gelen yabancı maddelerin ardından yerde kaldı. İspanyol futbolcu, 30. dakikada köşe gönderine korner kullanmaya gitti. Tribünlerden atılan bir madde Asensio'nun başına isabet etti. Kısa bir süre yerde acılar içinde kıvranan Asensio, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti.