Karşıyaka Uşak'ı yıktı

Nesine 3. Lig 4. Grup'un 9. haftasında Ege derbisinde Karşıyaka evinde konuk ettiği Uşakspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
41. dakikada gelişen Karşıyaka atağında sol kanatta Tolga'nın ortasında Yasin kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. 43. dakikada sol çaprazda topla buluşan Mücahit'in kısa pasında Berat cepheden vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 56. dakikada sol kanattan topu getiren Mücahit'in pasında Erhan ceza sahası içinde topu düzeltip vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
EŞİTLİĞİ YASİN UZUNOĞLU BOZDU
61. dakikada Erol'un yaklaşık 20 metreden cepheden şutu Erhan'a çarpıp hız kaybetse de köşeye gitti, kaleci uçarak topu kontrol etti. 64. dakikada Erkan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin, aşırtma vuruşla topu kalecinin üstünden aşırdı ancak defans topa müdahale edip golü önledi. 77. dakikada Mücahit'in derin pasında kaleciyle karsı karşıya kalan Alpay'ın şutu üstten auta gitti. 87. dakikada sağ kanatta rakibini çalımlayıp önünü açan Erhan, altı pas içindeki Yasin'i gördü. Yasin gelişine vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. Karşıyaka, kritik maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, namağlup liderliğini sürdürdü.
İKİ HOCADAN DERBİYE ÖZEL 11
Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Altay maçı 11'inde tek değişikliğe giderek takımını dün Uşakspor karşısında sahaya sürdü. Mehmet Güneş'in yerine hucum hattında Berat Şahin forma giydi. Konuk Uşakspor ise geçen haftadan 3 farklı oyuncuya as kadroda şans verdi. Teknik Direktör Ergün Penbe, geçen haftaki Tire karşılaşmasında görev almayan Volkan, Efecan ve Umut'u Kaf-Kaf karşısında ilk 11'de değerlendirdi.
MİNİ YORUM | LEVENT ARIÖZ YAZDI...
OLAĞAN ŞÜPHELİ YASİN
9 hafta oldu ve Karşıyaka'nın namağlup liderliği devam ediyor. Şapka çıkarmak lazım, bu takımı kuranlara ve başta Burhanettin Hoca'ya. Burhanettin Basatemür demişken maçı çözen O'nun 2. yarıdaki hamleleri oldu. Önce işlemeyen sol kanadı çalıştırmak için Ferdi'yi çıkarıp Mücahit'i hiç alışık olmadığı sol beke çekti. Böylece oyunu genişletti. Ardından günün kötüsü Tolga'yı çıkarıp, kağıt üstünde bu takımın yıldızı Onur'u sahaya sürdü. Sonrasında her geçen dakika gole yaklaşan bir Kaf-Kaf izledik. Normalde geciken golde taraftarların tribünde protesto etmelerine alışkınız ama Alsancak'ta durum 0-0 iken bile futbolseverler zevk alıyordu sahadaki oyundan. Golün geleceğinden onlar da emindi ve olağan şüpheli Yasin galibiyet golünü attı. Erhan fiziki yapısı ve bilekleri itibariyle bu takımın adeta Talisca'sı. Kötü de oynasa çıkmamalı. Ki bugün gününde olmasa da müthiş ince hareketleriyle Yasin'in golünün hazırlayıcısı oldu. Şimdi İzmir fikstürü bitti. Sırada çetin deplasmanlar yeşil-kırmızılıları bekliyor.