Karşıyaka Uşak'ı yıktı

MİNİ YORUM | LEVENT ARIÖZ YAZDI...

OLAĞAN ŞÜPHELİ YASİN

9 hafta oldu ve Karşıyaka'nın namağlup liderliği devam ediyor. Şapka çıkarmak lazım, bu takımı kuranlara ve başta Burhanettin Hoca'ya. Burhanettin Basatemür demişken maçı çözen O'nun 2. yarıdaki hamleleri oldu. Önce işlemeyen sol kanadı çalıştırmak için Ferdi'yi çıkarıp Mücahit'i hiç alışık olmadığı sol beke çekti. Böylece oyunu genişletti. Ardından günün kötüsü Tolga'yı çıkarıp, kağıt üstünde bu takımın yıldızı Onur'u sahaya sürdü. Sonrasında her geçen dakika gole yaklaşan bir Kaf-Kaf izledik. Normalde geciken golde taraftarların tribünde protesto etmelerine alışkınız ama Alsancak'ta durum 0-0 iken bile futbolseverler zevk alıyordu sahadaki oyundan. Golün geleceğinden onlar da emindi ve olağan şüpheli Yasin galibiyet golünü attı. Erhan fiziki yapısı ve bilekleri itibariyle bu takımın adeta Talisca'sı. Kötü de oynasa çıkmamalı. Ki bugün gününde olmasa da müthiş ince hareketleriyle Yasin'in golünün hazırlayıcısı oldu. Şimdi İzmir fikstürü bitti. Sırada çetin deplasmanlar yeşil-kırmızılıları bekliyor.

DİĞER