Maratona Afrika damgası

'Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu' ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maratonda heyecan 47. kez yaşandı. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu. Erkeklerde ise Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet ilk 10 sırada yer aldı. Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu. Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.