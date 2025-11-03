  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Petkim tam gaz

Petkim tam gaz

Geçen hafta Mersin engelini geçen İzmir ekibi, dün de Büyükçekmece’yi yıktı. İzmir ekibi deplasmanda oynadığı mücadelede son periyotta sıkıntılı anlar yaşasa da kazanmasını bildi. Petkim’de 23 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Petkim tam gaz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda ONVO Büyükçekmece ile karşılaştı. Yakın geçen karşılaşmada kazanan taraf 89-85'lik skor ile Aliağa Petkimspor oldu.İlk periyot 22-18 Petkimspor üstünlüğü ile geçildi. Kenardan gelen Shawn Oneal Pipes ile kontrolü eline geçiren Büyükçekmece ilk yarıyı 45-41 önde bitirdi. Büyükçekmece üçüncü çeyreğin 4. dakikasında üstünlüğünü 53-48 ile sürdürdü, Petkim 8-0'lık seriyle 6. dakikada skoru 56-53 lehine çevirdi. Frankie ile 7. dakikada farkı 8 sayıya (63-55) çıkaran konuk ekip son periyoda 67-63 önde başladı. Son iki buçuk dakikaya Petkim 83-80 önde girdi, maçın bitimine 1. 19 kala De Vries basketfaulle skoru 83-83 eşitledi. 36 saniye kala Franke üçlüğü buldu (86-83), Bruinsma'nın 2'de 1 serbest atışından sonra Uzodinma da 18 saniye kala çizgiden 2'te 1 isabet yakaladı: (87-84). Vuurst 14 saniye kala serbest atışları 2'de 1 ile kullandı, 11 saniye kala Frankie taktik faullerde hata yapmadı: 89-85. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA