Petkim tam gaz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda ONVO Büyükçekmece ile karşılaştı. Yakın geçen karşılaşmada kazanan taraf 89-85'lik skor ile Aliağa Petkimspor oldu.İlk periyot 22-18 Petkimspor üstünlüğü ile geçildi. Kenardan gelen Shawn Oneal Pipes ile kontrolü eline geçiren Büyükçekmece ilk yarıyı 45-41 önde bitirdi. Büyükçekmece üçüncü çeyreğin 4. dakikasında üstünlüğünü 53-48 ile sürdürdü, Petkim 8-0'lık seriyle 6. dakikada skoru 56-53 lehine çevirdi. Frankie ile 7. dakikada farkı 8 sayıya (63-55) çıkaran konuk ekip son periyoda 67-63 önde başladı. Son iki buçuk dakikaya Petkim 83-80 önde girdi, maçın bitimine 1. 19 kala De Vries basketfaulle skoru 83-83 eşitledi. 36 saniye kala Franke üçlüğü buldu (86-83), Bruinsma'nın 2'de 1 serbest atışından sonra Uzodinma da 18 saniye kala çizgiden 2'te 1 isabet yakaladı: (87-84). Vuurst 14 saniye kala serbest atışları 2'de 1 ile kullandı, 11 saniye kala Frankie taktik faullerde hata yapmadı: 89-85. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.