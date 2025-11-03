Trabzonspor’da Tekke ilki yaşadı

Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, zorlu deplasmandan aldığı puanla zirve takibini sürdürdü. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 7'nci Süper Lig maçında ilk kez puan elde eden Fatih Tekke (1 beraberlik 6 mağlubiyet), sarıkırmızılılara karşı ilk kez kalesini gole kapattı. Galatasaray ile Trabzonspor, sarı-kırmızılıların evinde oynanan bir Süper Lig maçında Mayıs 2012'den bu yana ilk kez 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Benjamin Bouchouari, sahaya girdikten 7 dakika 44 saniye sonra gördüğü kırmızı kartla, Süper Lig tarihinde sonradan oyuna girip en erken ihraç edilen Trabzonspor oyuncusu oldu.