Altay’da yükseliş dönemi sona erdi

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Kütahyaspor'a 2-0 yenilen Altay'ın son haftalardaki yükselişi sona erdi. Bu karşılaşma öncesi deplasmanda Tire 2021 FK'yı 2-1 yenerek ilk galibiyetini alıp, daha sonra derbide lider Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, Kütahya deplasmanında fren yaptı. Her iki yarıda kalesinde gördüğü gollerle sahadan eli boş ayrılan İzmir temsilcisi, 9 maç sonunda 6 puanda kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Siyah-beyazlılar, averajla düşme hattının 1 basamak üstünde yer buldu. Ligde bu hafta evinde Balıkesirspor'la karşılaşacak Altay'da sağ kanat oyuncusu Onur Efe'nin sarı kart cezası sona erdi.