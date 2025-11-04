Fener gümbür gümbür

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek, 3-2 mağlup eden Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor. Sarı-lacivertliler, haftayı çok değerli bir 3 puanla kapatırken, Avrupa'da dahil olmak üzere son 4 maçını kazanarak büyük sükse yaptı.
Aldığı galibiyetle Beşiktaş'ı adeta yarış dışı bırakan sarı-lacivertliler, bir gün önce oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının berabere bitmesiyle bir anda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline geldi. Kanarya'nın lider Galatasaray ile arasında sadece 4 puan kalırken Trabzon'u da sollayan Fener, Karadeniz ekibinin de 1 puan önüne geçti. Ligde 3'te 3 yapan Fenerbahçe, namağlup unvanını da sürdürürken 25 puanla ikinci sıraya konumlanarak, ezeli rakibi Galatasaray'ın ensesine yapıştı.
SIRADAKİ RAKİP PLZEN
Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından ikide iki yapan Kanarya, perşembe günü Viktoria Plzen ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi büyük moral buldu. Sarı-lacivertliler, Çek rakibini de yenerek Avrupa'da ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor. Fener, Beşiktaş galibiyeti ile zirve için umudunu artırırken, önündeki Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanıp 1 Aralık'ta sahasında oynayacağı Galatasaray maçında liderliği eline geçirmenin hesaplarını yapıyor. Kanarya, en kötü ihtimalle ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 1'e kadar indirmeyi planlıyor.
SARAN'DAN DEV PRİM
Fenerbahçe, zorlu Beşiktaş deplasmanından 3 puan çıkararak bayram yaparken, yönetim de kesenin ağzını açtı. Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisinin primi olarak 1.2 milyon Euro'ya (yaklaşık 58 milyon TL) hak kazandı. Ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler, paket prim sistemi ile adeta servetle ödüllendirildi. Fenerbahçe sıradaki Viktoria Plzen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarından da 3'er puan çıkarırsa, Saran yönetimi takıma yine prim verecek.
İSMAİL CEZALI
Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısındaki iyi futbolunu bir de golle süsleyen milli oyuncu İsmail Yüksek, 90+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek hafta sonu Kayserispor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek, bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.