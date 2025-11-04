Fener gümbür gümbür

SARAN'DAN DEV PRİM

Fenerbahçe, zorlu Beşiktaş deplasmanından 3 puan çıkararak bayram yaparken, yönetim de kesenin ağzını açtı. Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisinin primi olarak 1.2 milyon Euro'ya (yaklaşık 58 milyon TL) hak kazandı. Ligde 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler, paket prim sistemi ile adeta servetle ödüllendirildi. Fenerbahçe sıradaki Viktoria Plzen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarından da 3'er puan çıkarırsa, Saran yönetimi takıma yine prim verecek.

İSMAİL CEZALI

Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısındaki iyi futbolunu bir de golle süsleyen milli oyuncu İsmail Yüksek, 90+3. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek hafta sonu Kayserispor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek, bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti.