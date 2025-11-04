Urfa’da soyunma odasında mermi

Geçtiğimiz hafta sonu Urfa'da Şanlıurfaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasında oynanan 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçı öncesinde yaşanan olay, Türk futbolunun gündemine bomba gibi düştü. Sabah saatlerinde 11 Nisan Stadyumu'nda yapılan rutin denetim sırasında, konuk ekibin soyunma odasında bir sandalyenin üzerinde mermi bulundu. Durumun fark edilmesi üzerine İstanbul ekibinin yöneticileri, hemen müsabaka temsilcisi ve emniyet güçlerine bilgi verdi. Kulübün idari menajeri Alperen Karakaya, olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.