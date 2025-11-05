Bodrum koltuğu kaptırdı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, ligin son haftasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'a mağlup olarak liderlik koltuğunu rakibine devretmek zorunda kaldı. İlk mağlubiyetini deplasmanda Keçiörengücü karşısında alan Bodrum temsilcisi, kritik Bolu maçından da eli boş dönerken puanını 24'te bıraktı. Ege ekibinin en yakın takipçisi Esenler Erokspor, sahasında Çorum FK'yı mağlup ederek puanını 24'e yükseltirken, averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.

LİDERLİĞİ GERİ ALMAK İSTİYOR

İstanbul ekibinin averajı +18 olarak kaydedilirken, Bodrum FK'nın averajı ise +15 olarak ifade edildi. Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, bu sezon ikinci kez liderliği Esenler Erokspor'a kaptırmış oldu. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce 7. haftada da liderlik koltuğunu kaptırmış, ancak kısa süreli bir kaybın ardından yeniden zirveye yükselmeyi başarmıştı. Gelecek hafta İstanbulspor ile taraftarı önünde kozlarını paylaşacak olan Muğla ekibi hem sahadan galibiyetle ayrılmak hem de rakibinin takılmasını ve liderlik koltuğunu tekrar ele geçirmek istiyor.