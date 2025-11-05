Eski futbolcu Orkan Çınar, dönerci oldu

Beşiktaş ve Türk futbolunun eski yıldızı Orkan Çınar, futbol kariyerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisine yeni bir sayfa açarak dönercilik yapıyor. Futbola Almanya'da başlayan Çınar, profesyonel kariyerine 2015'te Gaziantepspor'a kiralık olarak giderek adım attı. Orkan, Süper Lig'in 2017- 2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer olurken son olarak Adanaspor'da oynayarak 29 yaşında kariyerini noktaladı. Genç yaşta futbolu bırakan Orkan Çınar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bir ay önce döner dükkanı açarak farklı sektörde iş hayatını sürdürüyor. Kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirten Çınar, "Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Babam 30 yıllık döner ustası. Ona güvenerek işletmeyi açtım. Allah'a şükür bulunduğumuz pozisyonda iyi gidiyoruz" dedi.