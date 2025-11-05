Göz-Göz’den yerli atağı

Trendyol Süper Lig'de üst sıralara demir atmak isteyen Göztepe, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattına genç ve potansiyelli bir isim kazandırmak amacıyla İngiltere'nin gelecek vadeden forvetlerinden Emre Tezgel'i gündemine aldı. Bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de bulunan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, bu sezon İngiltere 2. Ligi takımlarından Crewe Alexandra formasıyla kiralık olarak mücadele ediyor. Stoke City ile sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar süren, hem forvet hem de forvet arkası ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Tezgel, düzenli olarak ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor.

STOILOV'UN RAPORU OLUMLU

Göztepe cephesinde, teknik direktör Stanimir Stoilov'un olumlu raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapılması planlanıyor. Kurmayların, devre arasında Stoke City'nin kapısını çalarak Tezgel'i kiralık ya da uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istediği öğrenildi. Tezgel, 2022 yılında Stoke City formasıyla kulüp tarihinin A takımla sahaya çıkan en genç futbolcusu olarak dikkatleri üzerine çekmişti. İngiltere alt yaş milli takımlarında da forma giyen Türk asıllı oyuncu, hem İngiltere hem de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yakından takip ediliyor.

SARI-KIRMIZILILARA ALTYAPI TAKVİYESİ

Göztepe'de Ekrem Kılıçarslan'ın sakatlığı, altyapıdan bir isme şans doğurdu. Geçtiğimiz hafta Kılıçarslan'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. As kaleci Lis eldivenleri takarken, yedek olarak Ekrem sahayı bekliyordu. Ancak Kılıçarslan'ın yokluğunda alternatif kaleci kalmayan Göz-Göz, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Nevzat Tan Uzel'i kadroya dahil etti. Lis'in ardından kaleyi devralmaya hazırlanan Nevzat, genç yaşına rağmen büyük bir fırsat yakalamış oldu.