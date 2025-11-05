Ronaldo’dan Messi sözleri

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, katıldığı bir programda flaş açıklamalarda bulundu. Programda "Messi mi?, Ronaldo mu?" tartışmaları yeniden gündeme geldi. Portekizli yıldız, kendisine sorulan "Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım" sözleriyle yanıt verdi. Son dönemlerde milyarder olduğu yönünde çıkan haberler hakkında yöneltilen soru üzerine ise yıldız futbolcu, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten" yorumunu yaptı. Ronaldo'nun özellikle Arjantinli yıldız Messi ile ilgili sözleri sosyal medyada viral oldu.