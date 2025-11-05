Sultanlar iyi başladı

Milli Kadın Voleybol Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı. Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında baştan sona kadar üstünlükle götürdüğü müsabakada Afganistan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya çok etkili başlayan kırmızı-beyazlılar ilk seti 25-3'lük skorla önde tamamladı. İkinci sette de zayıf rakibine fırsat vermeyen milliler 25-4'lük sonuçla durumu 2-0'a getirdi. Son sette de performansını sürdüren Filenin Sultanları seti 25-4, maçı da 3-0 önde tamamladı.

YARIN RAKİP AZERBAYCAN

Organizasyona galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, ikinci maçında yarın saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. Milli takımımızın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.