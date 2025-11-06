Altay’da 3 kaleci de forma şansı buldu

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay'da kadroda yer alan 3 kaleci de sezonun ilk bölümünde forma şansı buldu. Lig başlamadan önce kupada oynanan Bursa Yıldırım maçında sakatlanan 32 yaşındaki Ozan Evrim Özenç, ligdeki ilk 8 maçı kaçırdı. Bu periyotta Uşakspor, Ayvalıkgücü, Denizli İY, Eskişehir, Bornova 1877 ve Söke 1970 maçlarında kaleyi Ulaş (20) korudu. Daha sonra Tire 2021 ve Karşıyaka müsabakalarında eldivenleri Semih (19) devraldı. Tecrübeli file bekçisi Ozan ise iyileştikten sonra Kütahyaspor deplasmanında ligdeki ilk maçına çıktı.