Çarpıcı Icardi iddiası

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Maura Icardi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, yıldız golcünün sözleşmesini mevcut şartlarda yenilemeyi düşünmüyor. 32 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Icardi, ocak ayından itibaren "Bosman Kuralı" gereği Galatasaray'ın izni olmadan istediği kulüplerle görüşme hakkına sahip olacak.

GERGİNLİK SAKATLIK SÜRECİYLE BAŞLADI

Bu da olası bir ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Arjantinli gazeteci Juan Etchegoyen, Radio Mitre'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok güvenilir bir kaynağımla konuştum. Icardi'nin sözleşmesinin mevcut şartlarla yenilenmesi imkânsız. Yönetim, son dönemdeki davranışlarından hoşnut değil. Yeni sözleşme teklifi yapılmayacak." Etchegoyen, Galatasaray yönetimiyle Icardi arasında yaşanan gerginliğin geçen yılki sakatlık sürecinde başladığını da belirtti: "Kulüp, Icardi'nin tedavisini İstanbul'da sürdürmesini istedi ancak o Arjantin'e gitti. Hatta koltuk değnekleriyle gece kulüplerinde görüntülendi. Yönetim o günden beri rahatsız."