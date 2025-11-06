Haydi Fener

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında bugün deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mesta Stadı'nda 23.00'te oynanacak maçta Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Jannick Van Der Laan görev yapacak. Avrupa Ligi'nde sezona Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak başlayan F.Bahçe, daha sonra sahasında Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak 6 puana ulaştı. Süper Lig'de de performansını yükselten Kanarya, zorlu Çekya deplasmanından galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmek istiyor.

DIŞ SAHADA İLK ZAFER PEŞİNDE

Sarı-lacivertli ekip bu sezon Avrupa'da deplasman maçlarında henüz galibiyet yaşayamadı. Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olan ve evinde turu geçen F.Bahçe, Play-Off Turu'nda da Portekiz'de Benfica'ya 1-0 kaybederek elenmenin üzüntüsünü yaşamıştı. Ardından Jose Mourinho ile yollarını ayıran Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde ise Zagreb'e mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Plzen deplasmanından galibiyet çıkararak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor.

İRFAN CAN KAHVECİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Verilen karar saygı duyduğunu ifade eden Kahveci, yönetimle ya da takım arkadaşlarıyla probleminin olmadığını vurgularken, sakatlığını atlattığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Hakkında yapılan asılsız haberlere tepki gösteren Kahveci, "Bundan sonra tüm yalan haberleri yalanlayacağım" dedi.