Kaf-Kaf’ta aile ortamı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karşıyaka'da genç oyuncular Hıdır Aytekin, Erhan Öztürk ve Alpay Eroğlu, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde basın mensuplarına konuştu. Üç isim de takım içindeki yüksek motivasyonun ve aile ortamının başarıya giden yolda en büyük güçleri olduğunu vurguladı. Sezona iyi bir giriş yaptıklarını belirterek takımın disiplinine ve birlikteliğine dikkat çeken Hıdır, "İyi bir başlangıç yaptık ve bunu sürdürmek istiyoruz. İdmanlarımız çok iyi geçiyor, takımın havası yerinde. Kazandığımız maçlara takılı kalmadan hemen bir sonrakine odaklanıyoruz. Takımda gerçekten bir aile ortamı var" dedi.

'BİZİM İKİNCİ EVİMİZ GİBİ'

25 yaşındaki sağ kanat Erhan da Karşıyaka'yı hak ettiği yere çıkarmak istediklerini dile getirerek, "Takımda müthiş bir atmosfer var, ikinci evimiz gibi. Evim tesise 20 dakika ama çoğu zaman buradan ayrılmak istemiyorum. Burada aile sıcaklığı da var. Amatör liglerden geldim

kimse görmezken Burhanettin hocam bana güvenip şans verdi. Şimdi o güveni boşa çıkarmamak istiyorum" dedi. 24 yaşındaki ön libero Alpay ise ailesiyle her maçtan sonra analiz yaptıklarını söyleyerek, "Sürekli daha iyisini arıyoruz. Hocamız da takım olgusuna vurgu yapıyor. Taraftarımız da bizim itici gücümüz" ifadelerini kullandı.