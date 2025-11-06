Leroy Sane: Döneceğim

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Alman basınına önemli açıklamalarda bulundu. Alman Milli Takımı'na çağırılmaması hakkında ise Sane, geri dönmeyi düşündüğünü dile getirdi. Sane, "Güçlü bir takımımız olduğu için özel bir şey başarabiliriz. Hedeflerimiz iddialı; en azından playoff'a kalmak istiyoruz. Bunun ötesine gelince, neler olacağını göreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamaktan mutlu olurum. Bunun özel bir cazibesi var. Bayern Münih'te Manchester City'ye karşı ve Manchester City'de Schalke'ye karşı bunu yaşadım" dedi. Sane Alman Milli Takımı'na çağırılmaması ile ilgili de, "Julian Nagelsmann beni uzun zamandır tanıyor. Bayern Münih'te ve milli takımda benim teknik direktörümdü. Galatasaray'a transferimden bu yana iki kez telefonla konuştuk ve her şeyi açıkça konuştuk. Burada işlerin yoluna girmesi gerekiyordu ve bu her zaman açıkça konuşuldu. Bu yüzden kızgın ya da kırgın değilim. Ne yapmam gerektiğini konuştuk. Geri döneceğimi umuyorum" dedi.