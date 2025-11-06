Manisa FK’da eldiven savaşları

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Manisa FK'da kaleci rekabeti giderek kızışıyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Taner Taşkın, son haftalarda istikrarlı bir performans sergileyemeyen takımında kalede rotasyona giderek çözüm arıyor. Bu sezon kaleyi dönüşümlü olarak Vedat Karakuş ve Samet Karabatak paylaşırken, iki file bekçisi arasında kıyasıya bir forma mücadelesi yaşanıyor.

TEKRAR DEVRALABİLİR

28 yaşındaki Vedat Karakuş, şu ana kadar 9 karşılaşmada görev alırken, kalesinde toplam 15 gol gördü. 24 yaşındaki Samet Karabatak ise 5 karşılaşmada eldivenleri devralıp 9 gole engel olamadı.Son olarak Amed Sportif Faaliyetler karşısında kaleyi Vedat'a emanet eden Taner Taşkın, 3-0'lık mağlubiyetin ardından tecrübeli eldivenin performansından memnun kalmadı. Yediği goller nedeniyle eleştirilerin odağına oturan Vedat'ın, önümüzdeki hafta oynanacak maçta görev alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Manisa cephesinde kalede kimin forma giyeceği merakla beklenirken, teknik heyetin bu haftaki antrenmanlarda iki kaleciyi de yakından gözlemleyeceği öğrenildi.