Psikolojimiz iyi değil!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilen ve beklentilerin uzağında kalan teknik direktör Sergen Yalçın, derbi sonrası ilk kez konuştu. Derbi mücadelesine kaptan Orkun Kökçü ve ardından Sergen Yalçın'ın art arda gördükleri kırmızı kartlar damga vurmuştu. Olayların ardından sessizliğini bozan Yalçın, "Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz. Ne zamandır psikolojimiz pek sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama yine de bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz" diye konuştu.

"ORTAMI BOZUYORLAR"

Sıkıntıları aşabileceklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Vallahi çalışıyoruz. Yine her zorluğu aşar, başarı adına her şeyi yaparız. Yalnız, kötü niyetli insanlar da var. Sonuçlar gelmeyince ortamı bozuyorlar. Şu malum maçta bazı oyuncularımızın bazı hataları sonucu etkiledi. Elbette emeklerimizin karşılığını alacağımız, yolumuzu açacağımız günleri göreceğiz. Taraftarımız hiç küsmesin... Onlara sevinçli günler göstereceğiz" sözleriyle camiaya umut da dağıttı.

YALÇIN VE ORKUN PFDK'LIK OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yalçın 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret' eylemleri nedeniyle, Orkun Kökçü ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Sevklerinin ardından Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün alacağı cezalar ve takımdan ne kadar süre uzak kalacakları merak konusu oldu. Yalçın'ın 1 ila 3 maçta hak mahrumiyeti cezası alabileceği belirtilirken, direkt kırmızı kart gören Orkun ise en az iki maçta forma giyemeyecek.