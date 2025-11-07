A Millî Takım’ın Bulgaristan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımın aday kadrosu ve programı açıklandı.Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı.Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a çağrıldı.

KALECİ

Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET

Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu. Oğuz Aydın, Yusuf Sarı

BULGARİSTAN MAÇI PROGRAMI

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Kamp boyunca tüm antrenmanlarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da gerçekleştirecek.A Millî Takım, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.