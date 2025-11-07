Adem Asil’in hedefi olimpiyat madalyası

Artistik cimnastikte milli formayla 4 yıl içinde uluslararası alanda madalya rekoru kıran Adem Asil, artık hedefinin iki kez kıl payı kaçırdığı olimpiyat madalyasına ulaşmak olduğunu söyledi. Çalışmalarına İzmir'de devam eden başarılı sporcu, "Bu düzen, bu sistemde çalışırsak o altın madalyanın geleceğine inanıyorum. Ben iki kez olimpiyata katıldım. Birinde 5'inci oldum, birinde 6'ncı oldum ama inanıyorum ki daha iyi oluyorum. Gerçekten şu anki Adem Asil daha çok tecrübeli, daha çok çalışkan, daha çok akıllı. O yüzden inanıyorum. En büyük hedefim olimpiyat altın madalyası" diye konuştu. Mısır asıllı olan Adem, 2017'de 18 yaşındayken İzmir'e yerleşmişti. İlk döneminde antrenör Yılmaz Göktekin'in aile evinde kalan Adem, 2021'de Türk vatandaşlığına geçtikten sonra 1 Dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.