Aliağa yeni sayfa açmayı planlıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ettiği ilk sezonunda zirve yarışında yer alan Aliağa FK, bu hafta evinde konuk edeceği grubun zayıf ekiplerinden Adanaspor'u mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Üst üste Yeni Malatya, Trabzon FK ve Yeni Mersin karşısında farklı galibiyetler alarak lider Mardin 1969 ve ikinci Bursaspor'a yetişen sarı-siyahlı İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta Arnavutköy deplasmanında sürpriz bir yenilgi yaşayarak yarışta yara almıştı. Aliağa, bu hafta Adana karşısında kazanarak tekrar farkı kapatmak için rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.