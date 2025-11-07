A.Ordu’nun hocası takıma yabancı değil

İzmir'in köklü kulübü Altınordu'nun başına geçen teknik direktör Ender Traş, kırmızı- lacivertli kulübe yabancı bir isim değil. 52 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinde görev yapan Ersan Parlatan'ın ekibinde yer almıştı. Parlatan'ın yardımcısı olan Ender Traş, 13 maçlık dönemde kırmızı-lacivertli ekipte görev yaptı. Traş, aylar sonra yardımcı olarak çalıştığı Altınordu'ya teknik patron olarak göreve geldi. Dün takımla ilk idmanına çıkan Ender Traş'ın ilk maçı ise yarın Torbalı'da grupta ikinci olan Şanlıurfaspor'a karşı olacak.