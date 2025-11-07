Bodrum FK telafi peşinde

Trendyol 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek liderlik koltuğunu averajla İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor'a kaptıran Bodrum FK, bugün evinde İstanbulspor karşısında 3 puan arayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçın bilet fiyatları öğrenci ve kadınlara 48, kuzey ve güney kale arkası 148, misafir tribün 190, maraton 248, VIP 448 TL olarak belirlendi.

HEDEF TEKRAR ZİRVE

Yeşil-Beyazlı Ege temsilcisi, seyircisinin de desteğiyle üst üste 6'ncı galibiyetini alarak milli araya zirvede girmek için mücadele verecek. Bodrum sahasında İstanbul ekibini konuk ederken, zirve yarışındaki rakipleri ise birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. 2 hafta sonra kazanarak liderliği averajla alan Esenler Erokspor,bu hafta 5. sıradaki ligin tek namağlup ekibi olan Erzurumspor'a konuk olacak. 3. Pendikspor evinde düşme hattının üstündeki Ümranipor hattıyespor ile oynarken, 4. Amedspor ise Hatayspor'u konuk edecek. Bodrum FK ligde 24 puanla 2'nci sırada, 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 14 puanlı İstanbulspor ise 15'inci basamakta yer alıyor. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.