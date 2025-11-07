Kaf-Kaf’ta Chiozza bekleneni veremedi

Basketbol Süper Ligi'nde son yılların en kötü başlangıcını yaparak 6 maçta sadece 1 galibiyet alan ve düşme hattına yerleşen Karşıyaka'da Chris Chiozza beklenen performansın uzağında kaldı. Sezon başında Manisa Basket'ten transfer edilen, kariyerinde NBA ve Eurolig'de Baskonia gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki oyun kurucu, ilk haftalarda takımını sırtlayamadı. 7.7 sayı ortalamasında kalan Chiozza, takımının en skorer 7. ismi olabildi. Cameron Young, Charles Manning, Michael Moore, Nemanja Gordic ve Samet Geyik'in gerisinde kalan deneyimli guard, Koç Faruk Beşok'un istediklerini şimdiye kadar parkede sergileyemedi.