2. Lig’de Egeliler sahada

Nesine 2. Lig'de mücadele eden Ege temsilcileri bugün birbirinden kritik maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki rakibi Karaman FK'ya 2-0 yenilerek 18'inci sıraya gerileyen Altınordu, yeni teknik patronu Ender Traş ile çıkacağı ilk maçta evinde zirve takipçisi Şanlıurfaspor'la kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta yenilenen haliyle stadına kavuştuğu maçta Elazığspor'u 2-1 yenerek Play-Off hattındaki yerini koruyan Muğlaspor, köklü rakibi Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacak. Eryaman Stadyumu'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Aynı grupta çıktığı 10 maçta 2 beraberlik, 8 yenilgi alarak 2 puanla son sıraya demir atan Bucaspor 1928 ise deplasmanda 14 puanlı 12'nci basamaktaki 24Erzincanspor'la saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

ALİAĞA FK GURBETTE OYNAYACAK

Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a tek golle yenilerek zirve yarışında fren yapan Aliağa FK, düşme hattındaki rakibi Adanaspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak.