A Milli Takım’ın aday kadrosu belli

Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir'i ilk kez milli takıma davet etti. Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir'den ise Yusuf Sarı'yı yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağırdı.

İŞTE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (M.United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (G.Saray),

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (G.Saray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (F.Bahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Ç.Rize), Zeki Çelik (Roma),

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (F.Bahçe), Kaan Ayhan (G.Saray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (B.Dortmund),

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (R.Madrid), Barış Alper Yılmaz (G.Saray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (F.Bahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir).