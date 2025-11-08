Beşiktaş telafi arıyor

Süper Lig'de geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş, bugün deplasmanda Antalyaspor karşısında telafi arayacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi. Son 5 maçta sadece 5 puan toplayan Kara Kartal, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta 4 kez üstünlüğünü koruyamadı ve 10 puan kaybetti. Sırasıyla G.Saray, G.Birliği, Kasımpaşa ve F.Bahçe maçlarında skor üstünlüğünü eline alan siyahbeyazlılar, bu müsabakaların tamamında puan kaybetti. Siyah-beyazlılar, son 5 mücadelede sadece Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.